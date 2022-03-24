Секреты забытых предков: Снова о якутском целительстве

Традиции далеких предков не исчезают навсегда. Их проводниками становятся потомки шаманов и лекарей. И в XXI столетии находятся уникальные целители, которые могут заменить результатами своей деятельности целые больницы, причем эффективность лечения и философия, которые они несут миру, это живое напоминание о предках, которые умели гармонично сосуществовать с якутской природой.

Они всегда могли диагностировать и лечить эффективнее, быстрее, чем самые навороченные технологии медицины, потому что используют скрытые силы организма, дух ваших предков и желание вылечиться самого пациента.

Очередная передача об эмчите Викторе Семеновиче Кривошапкине на пока работающем YouTube: