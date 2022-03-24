24.03.2022
17:49
387
Красота & Здоровье
Секреты забытых предков: Снова о якутском целительстве
Традиции далеких предков не исчезают навсегда. Их проводниками становятся потомки шаманов и лекарей. И в XXI столетии находятся уникальные целители, которые могут заменить результатами своей деятельности целые больницы, причем эффективность лечения и философия, которые они несут миру, это живое напоминание о предках, которые умели гармонично сосуществовать с якутской природой.
Они всегда могли диагностировать и лечить эффективнее, быстрее, чем самые навороченные технологии медицины, потому что используют скрытые силы организма, дух ваших предков и желание вылечиться самого пациента.
Очередная передача об эмчите Викторе Семеновиче Кривошапкине на пока работающем YouTube:
Фото: Автора
Источник: Алексей Пудов
#Алексей Пудов#Виктор Кривошапкин#республика саха (якутия)#Секреты забытых предков: снова о якутском целительстве#целители#шаманы#эмчит#Якутия#якутские лекари#якутские целители
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.03.2022
17
24.03.2022
174
24.03.2022
383
24.03.2022
216
24.03.2022
159
24.03.2022
308
24.03.2022
354
24.03.2022
194
24.03.2022
271
24.03.2022
200
24.03.2022
166
24.03.2022
216
24.03.2022
1280
24.03.2022
345
24.03.2022
192
24.03.2022
580
24.03.2022
352
24.03.2022
834
24.03.2022
790
24.03.2022
426
24.03.2022
795
24.03.2022
484
24.03.2022
340
24.03.2022
308
24.03.2022
300
24.03.2022
324
24.03.2022
335
24.03.2022
220
24.03.2022
523
24.03.2022
270
24.03.2022
262
24.03.2022
416
24.03.2022
386
24.03.2022
1493
24.03.2022
254
24.03.2022
445
24.03.2022
753
24.03.2022
1072
24.03.2022
440
24.03.2022
329
24.03.2022
331
24.03.2022
1047
24.03.2022
547
24.03.2022
1079
24.03.2022
650
24.03.2022
5397
23.03.2022
3103
23.03.2022
2045
23.03.2022
1515
23.03.2022
1643
23.03.2022
1446
23.03.2022
327
23.03.2022
2129
23.03.2022
4641
23.03.2022
335
ТОП НОВОСТИ
18.03.2022
8166
20.03.2022
7837
19.03.2022
6842
19.03.2022
5477
24.03.2022
5384
23.03.2022
4983
18.03.2022
4722
19.03.2022
4691