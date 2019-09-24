Секреты мастерской семьи Мордовских

Семейная мастерская Татьяны и Вячеслава Мордовских по созданию мебели «Loftline» (@loftlineykt) работает всего лишь год на рынке, но уже вполне зарекомендовала себя. Сейчас они работают не только с частными лицами, но и с такими крупными компаниями как: «Mytona», «Daily mart», «Kimchi». Татьяна с радостью поделилась историей создания своего бренда, а также о принципах, идеях и секретах своей ниши.

Здравствуйте, Татьяна! Давайте познакомимся! Расскажите немного о вашей деятельности?

Т.М.: Мы занимаемся производством мебели в стиле ЛОФТ. Работаем только с экологически чистыми материалами – в основном, это металл и массив натурального дерева.

Когда пришла идея создания вашей семейной мастерской? И чья это была идея?

Т.М.: У моего мужа – золотые руки! Как-то он увидел мебель в стиле «лофт» — все эти геометрические фигуры, добротность внешнего вида, идеальное сочетание металла и массива – очень сильно вдохновили его. Как раз у нас залежались обрезки металлических профилей, из которых он смастерил обеденный стол. Получилось замечательно! Это лучшее место в нашем доме для уютных семейных вечеров, где мы собираемся с детьми, отмечаем праздники, встречаем гостей. Во второй раз, он решил сделать подарок своему другу с днем бракосочетания и новоселья — уютную, функциональную прихожую. А в третий раз муж взялся мастерить уже для моей подруги – мы полностью оборудовали ее магазин косметики. Именно этот заказ позволил нам поверить в себя, за что мы очень благодарны Аните.

С какими сложностями столкнулись в начале?

Т.М.: На тот момент сложность заключалась в отсутствии мастерской и в скудном наборе инструментов. А все оборудование полностью стоило очень дорого. Но шаг за шагом, заказ за заказом мы шли к своей цели и сейчас эти сложности уже в прошлом.

Татьяна, а каких принципов вы придерживаетесь в своей работе? И как вы находите своих клиентов, если не секрет?

Т.М.: Мой муж – по жизни перфекционист, благодаря этому, все наши изделия проходят страшную проверку перед тем, как попасть в руки к заказчику. «Все должно быть идеально» — наверное, это и является нашим главным принципом в работе. У нас практически не было рекламы — клиенты о нас узнают по рекомендациям и через инстаграм. Кстати, даже перед публикацией какой-либо идеи на нашу страницу – приходится согласовывать с мужем (смеется). Большинство наших клиентов после первого заказа — обычно возвращаются за вторым. Наверное, это и есть показатель качества и доверия нашей аудитории.

Идея, проектирование, смета и реализация — все эти шаги вы делаете сами или у вас есть свои профессионалы?

Т.М.: Всем этим мы занимаемся сами: будь то работа с клиентом, прием заказов, создание макетов, расчет материалов, создание сметы и т.д. Единственное, у нас есть приходящий помощник – мастер цеха.

Вы являетесь резидентом Бизнес-инкубатора г.Якутска. Расскажите, что дает вам статус резидента?

Т.М.: Мы очень рады, что Бизнес-инкубатор принял нас в качестве резидентов. В данное время, мы получаем от них огромную поддержку, какой у нас не было до того. Помещение по льготной ставке и очень много мероприятий по поддержке. За полтора месяца мы тесно сотрудничаем с партнерами Бизнес-инкубатора: обучились маркетингу у консалтинговой фирмы «Фокус Про», прокачали аккаунт в Instagram с рекламной фирмой «Вебинком» — поняли, что наша страница является не просто социальной сетью, но и двигателем продаж. Спасибо огромное Бизнес-инкубатору за их труд, за индивидуальный подход и внимание к каждому резиденту.

Спасибо большое за очень подробные и развернутые ответы, рады были с вами познакомиться. Успехов в вашем деле!