Секреты игры на хомусе Альбины Дегтяревой

В Якутском музее и центре хомуса народов мира свою новую книгу презентовала известная во всем мире якутская этно-исполнительница, основательница группы «Айархаан» Альбина Дегтярева. Хомусист-виртуоз рассказала о своих музыкальных поисках, творческом пути, а также раскрыла секреты своего мастерства. Идеей создания книги артистка поделилась с корреспондентом ЯСИА.

Как рассказала Альбина Дегтярева, задумка написать книгу появилась еще когда она работала преподавателем в Высшей школе музыки и Якутском музыкальном колледже. Но сам процесс откладывался из-за активной творческой и гастрольной жизни артистки. «Во время пандемии гастроли прекратились, у меня появилась возможность продолжить описание приемов игры на хомусе, которые мы используем на выступлениях группы и которые придумала сама. Я постаралась также описать приемы известных хомусистов и рассказать об их авторах . Я думаю, что книга будет полезна тем, кто хочет обучиться игре на хомусе и поможет обновить знания тем, кто уже давно играет. Считаю, что мы обязательно должны сохранять свои традиции и передавать свои знания будущим поколениям», — поделилась заслуженная артистка Якутии.

Уникальность книги заключается во внедрении QR-кодов, которые отсылают к видеоурокам игры на хомусе. Издание можно найти во всех магазинах «АЙАР».