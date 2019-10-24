Секрет в Орто Дойду…
Ни для кого не секрет, что местность ОРТО ДОЙДУ обладает силой и мощной энергией. Каждый, кто приезжает на отдых, наполняется внутренним спокойствием и умиротворением.
Гостевые домики тоже уже имеют свою славу. Семьи с детьми, веселые компании, уютные вечера с друзьями и родственниками – это и есть отличное завершение рабочей недели! Рядом жарится шашлык, поскрипывает уголь, а запах мяса…. Ммм… Это ли не энергия и полный релакс в конце недели?!
Что же есть в наших гостевых домиках?
— вместимость 8 человек;
— выдается постельное белье и полотенца;
— вся необходимая посуда есть (кастрюли, сковородки, тарелки, стаканы);
— так же имеются чайник, холодильник, микроволновая печь, плита;
— туалет, душ находятся внутри домика;
— три двуспальные кровати на 2 этаже домика:
— две одноместные кровати на 1 этаже;
— рядом с каждым домиком мангал и дрова для жарки мяса.
Оба домика пропитаны семейной такой атмосферой, что и спится спокойно и отдыхать благодать!
От нас уезжают самые довольные гости, и мы всегда учитываем пожелания каждого.
Приезжайте к нам в ОРТОДОЙДУ! Наполняйтесь энергией природы!
Телефоны для бронирования и заказов: 89246636777, 711227
Адрес: Покровский тракт 49 км.
Instagram: orto_doydu_restoran
Whatsapp +7 (999) 174-67-82