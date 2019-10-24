24.10.2019
15:50
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Путешествия & Отдых

Секрет в Орто Дойду…

Ни для кого не секрет, что местность ОРТО ДОЙДУ обладает силой и мощной энергией. Каждый, кто приезжает на отдых, наполняется внутренним спокойствием и умиротворением.

Гостевые домики тоже уже имеют свою славу. Семьи с детьми, веселые компании, уютные вечера с друзьями и родственниками – это и есть отличное завершение рабочей недели! Рядом жарится шашлык, поскрипывает уголь, а запах мяса…. Ммм… Это ли не энергия и полный релакс в конце недели?!

Что же есть в наших гостевых домиках?

—  вместимость 8 человек;

—  выдается постельное белье и полотенца;

— вся необходимая посуда есть (кастрюли, сковородки, тарелки, стаканы);

—  так же имеются чайник, холодильник, микроволновая печь, плита;

—  туалет, душ находятся внутри домика;

—  три двуспальные кровати на 2 этаже домика:

—  две одноместные кровати на 1 этаже;

—  рядом с каждым домиком мангал и дрова для жарки мяса.

Оба домика пропитаны семейной такой атмосферой, что и спится спокойно и отдыхать благодать!

От нас уезжают самые довольные гости, и мы всегда учитываем пожелания каждого.

Приезжайте к нам в ОРТОДОЙДУ! Наполняйтесь энергией природы!

Телефоны для бронирования и заказов: 89246636777, 711227

Адрес: Покровский тракт 49 км.

Instagram: orto_doydu_restoran

Фото: Орто Дойду.
Источник: Орто Дойду.
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Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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