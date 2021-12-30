Секрет счастья приемной семьи Тарабукиных: «Главное, чтобы у семьи было желание принять детей в свой дом и в свое сердце»

В преддверии 2022 г. – Года Матери, объявленного Главой республики Айсеном Николаевым, заместитель министра труда и социального развития Якутии Елена Теплякова побывала в гостях у приемной семьи Тарабукиных из г. Якутска. Тарабукины в данный момент воспитывают троих приемных детей.

Светлана Митрофановна и Петр Герасимович живут в пригороде Якутска. Они являются одними из первых приемных семей, организовавших в начале 2000-х годов детский дом семейного типа, ныне приемную семью. С того момента они воспитали и выпустили уже 15 детей.

Тарабукины – дружная и активная семья, ежегодно принимают участие во многих городских и республиканских конкурсах. Их семья занесена в книгу «Почетные семьи Республики Саха (Якутия)». Отец семейства Петр Герасимович награжден Знаком «Ытык аҕа» (Почетный отец) – наивысшим знаком почёта и уважения для отцов Якутии.

Детям Тарабукиных – «младшему выпуску», как их ласково называет мама Светлана Митрофановна, двоим по 13 и самому младшему 10 лет. Дети старших выпусков, несмотря на то, что уже совершеннолетние и имеют свои семьи, частенько приезжают к ним в гости, возят внуков. Родители всячески поддерживают и поощряют увлечения детей, ходят на футбольные матчи и выступления. Занимаются домашними делами и огородом Тарабукины также все вместе.

«Главное, чтобы у семьи было желание принять детей в свой дом и в свое сердце, потом не различая их на своих и других. Я горда тем, что первым инициатором в приеме детей стал наш отец Петр Герасимович, и безмерно благодарна ему за это», — делится многодетная мама.

Заместитель министра Елена Юрьевна вручила сладкие и памятные подарки, пожелав большой семье крепкого здоровья, успехов и благополучия в наступающем году.