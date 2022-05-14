Сейчас в Якутии 4 лесных пожара — МЧС

По оперативным данным Авиалесоохраны на утро 11 час. в Якутии действует 4 природных пожара, на общей площади пройденной огнем 19,8 га, из них 12,8 га лесная. Площадь активного горения составляет 0,02 га.

Всего с начала пожароопасного сезона 2022 г. на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 9 природных пожаров, общая площадь пройденная пожарами составила 51,9 га.

На тушение лесных пожаров привлекалось 48 человек и 9 единиц техники от Якутской территориальной подсистемы РСЧС. За сутки группировка сил привлеченного состава уменьшилось на 15 человек, количество техники уменьшилось на 2 единицы, в связи с ликвидацией обнаруженного очага пожара и передислокации личного состава. Для авиаразведки и передислокации на природных пожарах привлекалось 4 воздушных судна от РСЧС.

Отметим, что по состоянию на 14 мая отмечается I-II класс пожарной опасности леса. В Олекминском районе сохраняется III класс пожароопасности леса, 15-16 мая ожидается установление высокого IV класса пожароопасности леса по весенней шкале.

«В выходные дни будет усилена профилактическая работа с населением, сводные патрульно-маневренные группы будут ездить в нескольких направлениях. Уже выставлено 14 постов, ограничивающий допуск населения в леса. Граждане, нарушающие требования пожарной безопасности будут привлекаться к административной ответственности», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).