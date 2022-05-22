Сейчас ледоход на Лене проходит на территории Якутска

Спасатели Службой спасения РС(Я) дежурят у с. Табага, п. Кангалассы, в микрорайоне Даркылах г. Якутска, проводят информационно-разъяснительную, профилактическую работу с населением.

Группы спасателей отслеживают уровни воды, следят за прохождением ледохода, в случае необходимости будут оказывать помощь населению.

«Сегодня из Якутска в Кобяйский и Намского районы убыли оперативные группы спасателей Службы спасения Якутии для выполнения мероприятий по обеспечению безопасного прохождения весеннего паводка на территории данных районов. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, безаварийного пропуска паводковых вод, мониторинга гидрологической обстановки, а в случае необходимости — оказания практической помощи населению в Среднеколымском районе также работают спасатели Службы спасения РС(Я)», — отметил первый заместитель начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Василий Тарский.

По оперативным данным, ледоход на реке Лене проходит на территории города Якутска, наблюдается густой ледоход. В ближайшие сутки ожидается повышение уровня воды у г. Якутска, выход воды на пойму.

Служба спасения республики рекомендует воздержаться от выхода и выезда в пойменные места в данный период, напоминает о соблюдении правил безопасного поведения в период прохождения ледохода, воздержитесь от выхода на лед, не допускайте детских игр на льду.

Категорически запрещается пользоваться маломерными судами в период ледохода, до официального открытия навигации, не выезжайте на пойменные острова, ведь во время ледохода ситуация может измениться в считанные минуты, резкий подъем уровня воды может отрезать дорогу назад.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19.