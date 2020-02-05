«Сэйбиэм» будет выпускать изделия под брендом «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток»

Резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток получили возможность выпускать продукцию и оказывать услуги под брендом «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток». Первой, кому правообладатель – АО «Корпорация развития Дальнего Востока» — предоставил право на использование товарного знака, стала якутская компания «Сэйбиэм».

В подписании соглашения приняли участие исполнительный директор ООО «Сэйбиэм» Мичил ПРОКОПЬЕВ и директор ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» Дмитрий БОРИСОВ, сообщает Минвостокразвития со ссылкой на Корпорацию развития Дальнего Востока.

Проект по открытию алмазо-гранильного кластера в Республике Саха (Якутия) был реализован в канун нового 2020 года. Инвестор создал инфраструктуру, построив двухэтажное здание с цехами площадью 1450 кв, и обеспечил благоприятные условия для местных ювелиров.

«Разрешение на ввод здания в эксплуатацию мы получили в октябре, — рассказывает генеральный директор ООО «Сэйбиэм» Анна ИВАНОВА, — и сразу к нам на территорию начали заезжать первые компании, которые занимаются огранкой и производством ювелирных изделий».

За короткий срок около десяти мастеров с помощью режима территорий опережающего развития обработали алмазного сырья объемом 511 каратов и произвели ювелирной продукции свыше чем на 1 млн долларов. Эксклюзивные украшения премиум-класса были презентованы в дни проведения выставки в Бахрейне «The Middle East International Jewellery & Watch Exhibition».

В перспективе резидент ТОР «ИП «Кангалассы» планирует построить вторую очередь проекта, выставочный комплекс, создать более 900 рабочих мест и приступить к оптовым и розничным продажам сертифицированных бриллиантов, ювелирных изделий и алмазного сырья под брендом «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток» как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

«На сегодняшний день из 2 193 резидентов ТОР и СПВ около 290 свои инвестиционные проекты успешно реализовали — отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев. – Около 40 инвесторов выразили желание маркировать собственную продукцию новым товарным знаком. Это компании, которые приступили к выпуску товаров и оказанию услуг в сфере рыбопереработки, сельского хозяйства, производства строительных материалов и продуктов питания, транспорта и логистики».

Напомним, товарный знак «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток» зарегистрирован в отношении всех существующих 45 классов согласно Международной классификации товаров и услуг, право на его использование предоставляется в соответствии с регламентом на основании решения правообладателя в лице АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Получить его могут резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, которые уже реализовали заявленные инвестиционные проекты. Свидетельство на товарный знак АО «КРДВ» получило в декабре 2019 года. В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись под номером 739226.