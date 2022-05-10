Сегодня в Якутске стартовали скачки

Сегодня, 10 мая, на ипподроме АГАТУ стартовали первые скачки сезона. Мероприятие было приурочено к 100-летию ЯАССР, 77-му годовщине Победы в Великой Отечественной войне. сообщает тгк Якутск вечерний. Телеграм-канал Спорт Якутии опубликовал информацию о забегах: *_800 м_* 1. Шугар Кид 2. Али Баба 3. Верба * _1200 м_* 1. Виктория Асс 2. Громобой 3. Динамика 4. Вери Найс 5. Франка 6. Анабыл 7 .Тойон *_1400 м_* 1. Эйр Бен Барс 2. Брокер Барс 3. Максимус Тайм 4. Есаул *_1600 м_* 1. Атланта 2. Нумизматик 3. Гоин Ап 4. Найт Шот 5. Буги *_1800 м_* 1. Совет Серф 2. Крит 3. Квит 4. Йортен 5. Диллинжер 6. Торреро *_2000 м_* 1. Райзинг Кинг 2. Голд Фарт 3. Магриб 4. Страйк Бол 5. Шторм Барс 6. Свидетель Барс 7. Бумеранг 8. Эллизиум *_2400 м_* 1. Голден Асс 2. Сириус 3. Арабика 4. Блек Грек Самые зрелищные стали скачки на дистанции 2 000 метров. На старт вышли 8 лошадей. Победу одержал рыжий жеребец Свидетель Барс (Амгинский улус). Продолжительность: 2 мин. 15 секунд 54 сотых, сообщает тгк Якутск Вечерний

Фото: тгк ЯВ Источник: тгк ЯВ, Спорт Якутии

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