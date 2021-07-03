Сегодня знаменательное событие у Сарданы Авксентьевой

Сегодня знаменательное событие у любимицы якутян, народного мэра, будущего депутата Госдумы России — Сарданы Владимировны Авксентьевой. День рождения всегда приятно, это — начало личного нового года, рубеж, который может изменить последующую жизнь. View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

Фото: Инстаграм Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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