03.07.2021
12:38
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Общество

Сегодня знаменательное событие у Сарданы Авксентьевой

Сегодня знаменательное событие у любимицы якутян, народного мэра, будущего депутата Госдумы России — Сарданы Владимировны Авксентьевой. День рождения всегда приятно, это — начало личного нового года, рубеж, который может изменить последующую жизнь.

Фото: Инстаграм
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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