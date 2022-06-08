08.06.2022
07:38
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Погода

Сегодня, завтра и вчера — везде жара, жара, жара…

Небывалая в июне жара накрыла часть Якутии. Так, в столице республики с утра +19, в Ытык-Кюеле и Крест-Хальджае +18, в Чурапче и Намцах +17. Относительно прохладно на севере: как и вчера, +1 в Тикси, Чокурдахе и на Быковом мысе. В Среднеколымске +3, в Саскылахе +7, передает Ulus.Media со ссылкой на ЯУГМС.

В большинстве районов ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с.

В Арктических районах местами небольшие дожди, ночью местами со снегом. Ветер умеренный, по побережью местами ночью порывы до 17-22 м/с, днем 15-20 м/с.

Температура ночью +10+15°, северо-западе +4+9°, в Арктических районах -3,+2°. Днем +26+31°, на западе +20+25°, в Оймяконье +14+19°, в Колымо-Индигирских, Арктических районах +9+14°, по побережью 0,+5°.

В Якутске преимущественно без осадков, ветер восточный 2-7 м/с, днем +28,+30°.

Фото: Надежды Коротовой
Источник: Ulus.Media

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