Сегодня завершается прием заявок на конкурс молодых хомусистов

Победители республиканского конкурса молодых хомусистов «Весенние ритмы» получат денежные призы на общую сумму 160 тысяч рублей, а также выступят на закрытии молодежного фестиваля «Muus uSTAR». Прием заявок с видео завершится сегодня, 23 марта.

В рамках молодежного фестиваля «Muus uSTAR» пройдет республиканский конкурс для молодых исполнителей-хомусистов «Весенние ритмы», организуемый министерством культуры и духовного развития республики, а также Музеем и Центром хомуса народов мира. Конкурс разделен на два этапа: отборочный и финал.

Приём заявок и конкурсных видео заканчивается сегодня, 23 марта. Заявки принимаются на электронный адрес khomustuur@yandex.ru. Все конкурсные видео будут опубликованы на YouTube канале ilkhomus Музея и Центра хомуса народов мира.

Отбирать участников будет компетентное жюри, в которое вошли заслуженная артистка республики Альбина Дегтярева, замминистра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина, хомусист-виртуоз Юлияна Кривошапкина, директор Музея хомуса Дмитрий Бястинов и председатель Союза композиторов республики Николай Михеев. Они отберут среди участников троих лучших финалистов, которые выступят 27 марта на большом завершающем концерте фестиваля молодежи «Muus uSTAR». Там и определятся места и победители конкурса хомусистов.

Победителям вручаются памятные дипломы и денежные призы:

1 место – 80 000 рублей;

2 место – 50 000 рублей;

3 место – 30 000 рублей.

Требования к конкурсным выступлениям:

Участие принимают сольные исполнители от 18 до 35 лет.

На онлайн этап конкурса предоставляется видеозапись одного конкурсного номера продолжительностью не более 5 минут.

Для участия допускаются композиции в современном (эстрадном) стиле.

Допускается применение других музыкальных инструментов, фонограмм, с условием того, что они будут занимать второстепенное аккомпанирующее место в композиции.

Принимаются только ссылки на просмотр видеозаписей хостингов YouTube, Облако Mail.Ru, Яндекс Диск, Google Диск с открытым доступом и сроком хранения материала не менее 30 дней с момента подачи заявки, которые должны быть вставлены в заявку.

Разрешается качественная любительская съемка программы выступления.

Конкурсное видео должно быть 2021 года.

Запись не должна содержать монтажа, спецэффектов и наложения звука.

Более подробную информацию о конкурсе, правилах подачи заявки и участия можно узнать на сайте Музея и Центра хомуса народов мира