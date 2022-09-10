Сегодня завершается досрочное голосование в отдаленных местах

Сегодня, 10 сентября, завершается досрочное голосование избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях и в помещении УИК, сообщает тгк Центризбирком Якутии.

Досрочные голосования в регионе начались с конца августа. Всего на 9 сентября проголосовало 5878 человек — это чуть больше 1,6% избирателей. В 112 отдаленных и труднодоступных населенных пунктах с 21 августа проголосовали 704 избирателя.

Председатель Горной ТИК сообщает о проведении досрочного голосования в местности Улуу Сыһыы заместителем председателя УИК 182 Василием Тимофеевым и членом с правом решающего голоса Михаилом Жирковым. До сенокосчиков добирались на автотранспорте и далее на мотоциклах.

На видео: часть пути члены УИК в Горном районе до сенокосчиков преодолевали на мотоциклах

О завершении досрочного голосования отдельных групп избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях на территории Булунского района сообщает председатель Булунской ТИК Светлана Сацукевич