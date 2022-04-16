16.04.2022
10:11
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Якутия
Сегодня закрыты два зимника в Якутии
С 16 апреля закрыто движение для всех видов автотранспорта на зимниках:
— с. Улахан-Ан — гр. Олекминского района автодороги «Умнас» в Хангаласском районе;
— п. Джебарики-Хая — Охотский перевоз автодороги «Алдан» в Томпонском улусе.
Источник: Управтодор14.
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