16.04.2022
10:11
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Якутия

Сегодня закрыты два зимника в Якутии

С 16 апреля закрыто движение для всех видов автотранспорта на зимниках:

 — с. Улахан-Ан — гр. Олекминского района автодороги «Умнас» в Хангаласском районе;

 — п. Джебарики-Хая — Охотский перевоз автодороги «Алдан» в Томпонском улусе.

Источник: Управтодор14.
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