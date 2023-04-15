15.04.2023
08:49
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Погода

Сегодня закрыли переправу Якутск-Нижний Бестях

 
Главная ледовая переправа через реку Лена «Якутск — Нижний Бестях» закрывается сегодня, 15 апреля. Запрещается движение для всех видов автотранспорта, сообщает Минтранс Якутии.

 В Якутске будут проводиться совместные рейды и патрулирования сотрудниками управления ГИБДД МВД по РС (Я), Центра ГИМС ГУ МЧС России по РС (Я) и МКУ «УГОЧС и ОПБ» городского округа «город Якутск».

Если вас поймают, сообщает тгк Пряная Якутия, то грозит административный штраф:

— на юридических лиц от ста тысяч до одного миллиона рублей.
— на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
— на должностных лиц от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

 Закрытие ледовых переправ «Хатассы — Павловск» и «Кангалассы — Соттинцы» планируется с 17 апреля. тгк t.me/mintrans_sakha  

Видеофакт: Как на переправе через Лену сегодня?
Фото: тгк t.me/mintrans_sakha
Источник: тгк t.me/mintrans_sakha
Один комментарий на «Сегодня закрыли переправу Якутск-Нижний Бестях»
  1. Алекс. 15.04.2023 09:04

    Должны постепенно снижвть грузоподьемность. 30,10,5,3 тн.

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