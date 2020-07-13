13.07.2020
11:06
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Экономика

Сегодня юбилей предпринимателя

Сегодня, 13 июля исполнилось 65 лет Александру Тарасовичу НИКИФОРОВУ, председателю Совета Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), руководителю ООО «КопирТехСервис».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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