13.07.2020
11:06
216
Экономика
Сегодня юбилей предпринимателя
Сегодня, 13 июля исполнилось 65 лет Александру Тарасовичу НИКИФОРОВУ, председателю Совета Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), руководителю ООО «КопирТехСервис».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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