Сегодня Юбилей отмечает известный якутский профессор

Сегодня 12 июля исполнилось 75 лет известному профессору нашего университета, доктору философских наук, учителю учителей, почетному работнику высшего профессионального образования, отличнику Просвещения Российской Федерации, Заслуженному деятелю науки PC (Я) Виктору Даниловичу Михайлову!

Именно благодаря чете Михайловых, хранителям лучших традиций отечественной интеллигенции, был привит в республике высокий образец духовной культуры — Институт Мысли, представленный в двух важных аспектах — институциональном и живом, медийном. Благодаря их огромному усилию, вместе с профессорами Якутского университета, в непростые 90-е и на протяжении двадцати лет в столице северной республики плодотворно проработал специализированный докторский совет по философским дисциплинам, на котором успешно прошли повышение профессиональной квалификации около полусотни специалистов разных отраслей республики и страны. Виктор Данилович стал любимым преподавателем тысяч студентов, востребованной персоной на различных республиканских медийных площадках, каждый раз демонстрируя высокую интеллектуальную культуру народа саха, отточенный методологизм, которому нужно и важно учиться всегда. Его эрудиция, широкий кругозор, высокая билингвальная компетенция со всегда оригинальной постановкой вопросов, украшает культуру нашей республики.

Мы рады поздравить от всей души Виктора Даниловича со славным Юбилеем! Пусть добрый и светлый праздник пройдет в атмосфере тепла и любви, внимания и теплых поздравлений! Искренне желаем высоких результатов в любых Ваших начинаниях, пусть республика уважает, семья любит, а жизнь дарит бесконечный поток энергии! Желаем Вам крепкого здоровья, отличного настроения и долгих лет жизни! С Юбилеем, Виктор Данилович!

Подстраиваясь под событие, повторяем уникальный исторический материал о становлении философской школы Северо-восточного региона страны из уст нашего юбиляра — блестящего рассказчика:

полный рассказ юбиляра смотрите здесь, ориентируясь на тайм-код, данный в комментарии на YouTube канале «Антропология Севера»: