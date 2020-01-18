Сегодня юбилей Евдокии Евсиковой

18 января 2020 г. с юбилеем поздравляем первого заместителя председателя Якутской городской Думы, Заслуженного работника образования РС (Я), кандидата педагогических наук Евдокию Ивановну Евсикову.

Руководство АО «Аэропорт Якутск» в лице генерального директора Сергея Игнатенко сердечно поздравляет Евдокию Ивановну с юбилеем и желает успехов в профессиональной деятельности, доброго здоровья, неиссякаемой творческой энергии, новых достижений и реализации намеченных целей!

Уважаемая Евдокия Ивановна!

Мы высоко ценим Ваш профессионализм, целеустремленность, креативность, которые выгодно отличают Вас как человека и руководителя. За годы работы Вы внесли большой личный вклад в развитие города Якутска. Много сил и энергии Вы вложили в образование и социальную сферу — то, что определяет качество жизни горожан, и снискали уважение среди населения.

Пусть сегодняшнее замечательное событие, которое вместе с Вами родные, близкие и друзья, стремясь наделить его неповторимостью, особой значимостью и радостью, станет счастливым и запоминающимся моментом в Вашей жизни!

Генеральный директор АО «Аэропорт Якутск»

Сергей Игнатенко