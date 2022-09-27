Глава Якутии Айсен Николаев возложил цветы к памятнику Платону Ойунскому.

В День государственности республики глава Якутии Айсен Николаев возложил цветы к памятнику выдающемуся государственному деятелю Платону Ойунскому.

«Развитие родной Якутии было главным делом жизни Платона Ойунского. Его наследие учит нас сегодня: чтобы получить право на будущее в бурлящем потоке истории, каждый житель должен проявить свои лучшие качества: силу духа, стойкость и оптимизм!» — отметил Айсен Николаев.

В церемонии приняли участие заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Антонина Григорьева, глава Якутска Евгений Григорьев, председатель Якутской городской думы Альберт Семенов, члены правительства, народные депутаты республики, депутаты Якутской городской думы, члены Общественной палаты, общественность Якутска и молодежь.

Сегодня якутяне отмечают День государственности Якутии, посвященный памятной дате – принятию Декларации о государственном суверенитете – исторического документа, положившего начало очередному этапу развития республики. В этом празднике тесно сплелись воедино исторический опыт, общественно-политические, научно-технические, экономические перемены, с одной стороны, и устремленность в будущее – с другой.