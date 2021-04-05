Сегодня якутская телебашня определит… Что?



Сегодня в 20:30 филиал РТРС «РТПЦ Республики Саха (Якутия)» включит архитектурно-художественную подсветку телебашни для выбора цвета команд «Тургутуу». Профсоюзная организация студентов института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации СВФУ таким оригинальным способом решила определить цвета команд, которые участвуют в кадрообразующем мероприятии «Тургутуу» среди активистов. Цель мероприятия — оттачивание навыка и организаторских способностей активистов. В течении двух недель участники профсоюзной организации будут соревноваться проводить разные мероприятия. А цвет своей команды они узнают именно по цвету башни.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: РТРС

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