Сегодня Якутск услышат на шести континентах

Сегодня, 10 апреля, «Тотальный диктант» пройдет на 152 площадках в Якутии. Якутск выбран столицей проведения диктанта — 2021. Главной площадкой мероприятия станет Дом дружбы народов имени Алексея Кулаковского, где текст прочтет главный диктатор акции, автор текста, российский писатель Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ.

Тотальный диктант охватит 19 часовых поясов на всех шести континентах планеты. Самой южной точкой традиционно станет Антарктика, где к акции присоединятся станции «Восток» и «Мирный», а северной – плавучая атомная теплоэлектростанция в Певеке.

Площадки #пишемдома откроются в более 250 городах по России и миру. За рубежом принять участие в акции можно будет в 59 странах. Впервые площадка акции появится на острове Бали. В странах с продолжающимся режимом самоизоляции (Эстония, Польша, Франция, Китай, Канада, Индия, Япония, Казахстан, Чехия, Испания, Германия и др.) диктант пройдёт преимущественно в ZOOM. Возможность собраться очно есть у жителей Мьянмы, Малайзии, Турции, Израиля, Австралии и ряда других стран.

Телеканал «Якутия 24» проведет прямую трансляцию диктанта с разных локаций столицы с 13.30 до 17.00 по якутскому времени.

Кроме того, в честь «Тотального диктанта» якутская телебашня с 20.00 до 21.00 по местному времени засияет праздничным светом.

Регистрация участников идет на сайте акции.