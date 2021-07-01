01.07.2021
11:08
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Праздники

Сегодня Якутия отмечает День национальной печати





1 июля республика отмечает День национальной печати. По этому случаю в Доме печати состоялось торжественное заседание с участием представителей национальных печатных изданий и национального книжного издательства «Айар», официальных лиц.
Поздравил коллег с праздником министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий СЕМЕНОВ. Он отметил, что за последние три года национальные издания, включая 33 улусные газеты, активно осваивают просторы Интернета, благодаря чему про республику читают по всему миру. Затем состоялось награждение журналистов национальных изданий.
 
Напомним, Праздник был учрежден Указом №1007 Главы Якутии Айсена Николаева 13 февраля в День родного языка.
В этот день в 1907 году увидел свет первый номер первой в Якутии независимой, находившейся в частных руках общественно-политической и литературной газеты «Якутский край» — «Саха дойдута». Национальная пресса, заложившая основы якутской журналистики и литературного языка, позволившая будущим классикам якутской литературы Алексею Кулаковскому-Өксөкүлээх Өлөксөй, Анемподисту Софронову-Алампа и многим другим попробовать свое мастерство на страницах первых газет на родном языке, была создана в 1907 году.

Источник: Сахалайф
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