18.12.2022
09:41
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Политика

Стартовали выборы в двух наслегах Нюрбинского района

Сегодня, 18 декабря 2022 года, на территории Нюрбинского района состоятся две муниципальные избирательные кампании:

  • досрочные выборы главы «Бордонского наслега» Нюрбинского района Республики Саха (Якутия);
  • досрочные выборы главы муниципального образования «Хорулинский наслег» Нюрбинского района Республики Саха (Якутия).

Ровно в 8.00 утра избирательные участки NN 426 и 417 в Бордонском и Хорулинском наслегах открылись для голосования избирателей под звуки Государственного Гимна Российской Федерации.

В избирательных участках контроль за ходом голосования осуществляют общественные наблюдатели, назначенные Общественной палатой Якутии.
В связи с распространением сезонных заболеваний члены участковых избирательных комиссий и участники избирательного процесса обеспечены средствами индивидуальной защиты, соблюдаются все требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

Численность избирателей, включенных в списки избирателей на территории «Бордонского наслега» Нюрбинского района, составляет 1170 избирателей, на территории «Хорулинского наслега» — 522 избирателя.

Выборы организуют участковая комиссия избирательного участка № 426 в Бордонском наслеге и участковая комиссия избирательного участка № 417 в Хорулинском наслеге.

На досрочных выборах главы муниципального образования «Бордонский наслег» зарегистрировано 2 кандидата:

  • Кириллин Станислав Евгеньевич, 1984 г.р., образование высшее, инженер Муниципального казенного учреждения «Комитет имущественных отношений и муниципальных закупок» Нюрбинского района Республики Саха (Якутия), депутат наслежного совета МО «Бордонский наслег» Нюрбинского улуса (района), выдвинут в порядке самовыдвижения.
  • Степанов Прокопий Юрьевич, 1983 г.р., образование высшее, временно безработный, председатель наслежного совета муниципального образования «Бордонский наслег» Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия), выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Нюрбинском районе Республике Саха (Якутия).
    В избирательные бюллетени в Хорулинском наслеге также включены два кандидата:
  • Иванов Тимофей Алексеевич, 1987 г.р., образование среднее профессиональное, временно исполняющий обязанности главы МО «Хорулинский наслег», выдвинут выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Нюрбинском районе Республике Саха (Якутия).
  • Петров Артём Аркадьевич, 1994 г.р., образование среднее профессиональное, электрик МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К. Федорова», выдвинут в порядке самовыдвижения.

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