Стартовали выборы в двух наслегах Нюрбинского района

Сегодня, 18 декабря 2022 года, на территории Нюрбинского района состоятся две муниципальные избирательные кампании:

досрочные выборы главы «Бордонского наслега» Нюрбинского района Республики Саха (Якутия);

досрочные выборы главы муниципального образования «Хорулинский наслег» Нюрбинского района Республики Саха (Якутия).

Ровно в 8.00 утра избирательные участки NN 426 и 417 в Бордонском и Хорулинском наслегах открылись для голосования избирателей под звуки Государственного Гимна Российской Федерации.

В избирательных участках контроль за ходом голосования осуществляют общественные наблюдатели, назначенные Общественной палатой Якутии.

В связи с распространением сезонных заболеваний члены участковых избирательных комиссий и участники избирательного процесса обеспечены средствами индивидуальной защиты, соблюдаются все требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

Численность избирателей, включенных в списки избирателей на территории «Бордонского наслега» Нюрбинского района, составляет 1170 избирателей, на территории «Хорулинского наслега» — 522 избирателя.

Выборы организуют участковая комиссия избирательного участка № 426 в Бордонском наслеге и участковая комиссия избирательного участка № 417 в Хорулинском наслеге.

На досрочных выборах главы муниципального образования «Бордонский наслег» зарегистрировано 2 кандидата: