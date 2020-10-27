Сегодня – Всемирный День аудиовизуального наследия

Аудиовизуальное архивирование не имеет официальной даты начала. С 1930-ых организовывались международные профессиональные ассоциации, представляющие архивы по соответствующим носителям, затем их признали международные организации архивов, библиотек и музеев. В 2005 году Генеральная конференция ЮНЕСКО в целях спасения и сохранения документов аудиовизуального наследия народов мира утвердила резолюцию — 27 октября провозгласить Всемирным днем аудиовизуального наследия.

Аудиовизуальная история народов Якутии хранится в Национальном центре аудиовизуального наследия Республики Саха (Якутия) им. И.С. Жараева. Его фонды являются национальным культурным достоянием народов Якутии и частью архива страны.

В фондах хранится более 35 тысяч единиц кино-видеоматериалов новейшей истории Якутии, содержащих факты, явления, события общественно-политической, экономической, культурной жизни народов нашей республики начиная с 1924 г. В их числе: материалы Восточно-Сибирской студии кинохроники, якутского телевидения, районных, улусных телестудий, кинолюбителей, видеоматериалы из фондов государственных, муниципальных, общественных учреждений, организаций и частных коллекций. По состоянию на 1 октября 2020 г., из них ценных – 615, особо ценных – 622, уникальных – 4.

Национальный центр аудиовизуального наследия заключил соглашение с Советом муниципальных образований республики для сбора и хранения аудиовизуальных документов в районах. 31 марта 2016 г. было организовано «Народное движение по сохранению аудиовизуального наследия муниципальных образований РС (Я)» навстречу 100-летию образования Якутской АССР.

Министерство культуры и духовного развития РС(Я) поздравляет коллег с их профессиональным праздником.