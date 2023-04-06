Сегодня волшебная Розовая Луна: что советуют астрологи?

Сегодня, 6 апреля, в 07:34 по московскому времени началось Розовое полнолуние. Апрельская Луна особенно хороша, что видно на фото тгк @yakutsk_vecherniy. Луна находится прямо напротив Солнца и будет полностью освещена его светом. Для наблюдателя Луна будет выглядеть полной в течение нескольких дней и будет отлично видна всю ночь при хорошей погоде.

В этом году апрельское полнолуние также считается Пасхальным – так называют первое полнолуние после весеннего равноденствия. В западной христианской традиции Пасха отмечается в первое воскресение, следующее за Пасхальным полнолунием. В 2023 году католическая Пасха отмечается 9 апреля, а православная – 16 апреля, она также рассчитывается от первого полнолуния после равноденствия, но по юлианскому календарю.

В полнолуние можно загадать желание, и полнокровная Луна поможет ему сбыться, считают эзотерики.

В Розовое полнолуние стоит отказаться от вредных привычек в питании. Неблагоприятный период для алкоголя. Лучше вовсе не пить даже бодрящие напитки с кофеином и сахаром.

Старайтесь не ругаться матом, не конфликтовать и не сплетничать. Не поддавайтесь провокациям, чтобы энергетические вампиры не забрали ваши силы и хорошее самочувствие.

На этот период не назначайте серьезные процедуры, операции и даже сдачу крови. По возможности, сделайте это до или после полнолуния.

Что советуют астрологи знакам Зодиака в дни Розового полнолуния

Овен

Вам нужно расставить приоритеты. Возможно, вам придется чем-то пожертвовать ради высокой цели. Беритесь только за самые важные дела. На работе вы сможете добиться успеха.

Телец

Вам следует пересмотреть свой режим дня. Наступает прекрасное время для отказа от вредных привычек.

Близнецы

В этот день вам стоит заняться творчеством. Делайте то, что вызывает у вас азарт. Вы сможете добиться прекрасных результатов.

Рак

Вам следует уделить внимание бытовым проблемам. проведите уборку. Купите предметы интерьера.

Лев

Вам нужно веселиться. Больше времени уделяйте друзьям и любимому человеку. Расскажите о своих чувствах.

Дева

Вам предстоит много работать. Стройте планы на будущее, вкладывайте деньги в интересные проекты.

Весы

Будьте честны с собой и окружающими. Помните о том, что правда все равно становится известной. Не давайте никому пустых надежд.

Скорпион

Пересмотрите свои дела. Не занимайтесь тем, что вам уже не нужно. Вы тратите много сил и времени на ненужные вещи.

Стрелец

Больше времени уделяйте друзьям. Ваше настроение улучшится. Вас ждут новые свершения. Проведите вечер с любимым человеком.

Козерог

Упорно идите к своей цели. Вам нужно отдохнуть. Оцените результаты своего труда.

Водолей

Наступает прекрасное время для расширения своих возможностей. Изучите что-то новое и интересное. Проведите свободное время с пользой.

Рыбы

Будьте искренними, открыто говорите о своих чувствах. Ваши желания и действия могут быть нелогичными, но это не должно сбивать вас с толку.