Сегодня вечером состоится премьера нового клипа Күннэй!

Об этом певица поделилась в своем инстаграм.

Сегодня вечером презентуем новое видео! Ссылка уже в шапке профиля

Очередная работа в коллаборации с @zavod_ny 🤩

Во время написания песни я как-то упомянула, что решила вспомнить 2000-е и создать что-то в этом стиле. Видеоряд также продолжает тему, спасибо за реализацию @bor_vas и @vasiliev_dmitry_stylist 😃