Сегодня вечером состоится премьера нового клипа Күннэй!

10.01.2022
15:52
111
Светская хроника
Сегодня вечером состоится премьера нового клипа Күннэй!
Об этом певица поделилась в своем инстаграм.
Сегодня вечером презентуем новое видео! Ссылка уже в шапке профиля
Очередная работа в коллаборации с @zavod_ny 🤩
Во время написания песни я как-то упомянула, что решила вспомнить 2000-е и создать что-то в этом стиле. Видеоряд также продолжает тему, спасибо за реализацию @bor_vas и @vasiliev_dmitry_stylist 😃
С нетерпением ждем релиз нового видеоклипа!
Фото: Из соцсетей
Источник: https://www.instagram.com/p/CYiEtw1pnf-/
#звезды якутской эстрады#Куннэй#Сегодня вечером состоится премьера нового клипа Күннэй!#якутские звезды
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