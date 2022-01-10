10.01.2022
15:52
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Светская хроника

Сегодня вечером состоится премьера нового клипа Күннэй!

Об этом певица поделилась в своем инстаграм.

Сегодня вечером презентуем новое видео! Ссылка уже в шапке профиля

Очередная работа в коллаборации с @zavod_ny 🤩

Во время написания песни я как-то упомянула, что решила вспомнить 2000-е и создать что-то в этом стиле. Видеоряд также продолжает тему, спасибо за реализацию @bor_vas и @vasiliev_dmitry_stylist 😃

С нетерпением ждем релиз нового видеоклипа!

Фото: Из соцсетей
Источник: https://www.instagram.com/p/CYiEtw1pnf-/
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