Сегодня в Якутске временно перекроют улицу

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением церемонии возложения цветов к памятнику В.В. Никифорову — Кюлюмнюр, посвященному Дню Республики Саха(Якутия), будет организовано ограничение движения транспортных средств 27 сентября 2019 года с 11:30 часов до 13:45 часов по улице Ярославского:

— от пересечения улицы Ярославского и улицы Кирова до пересечения улицы Ярославского и улицы Октябрьская: