27.09.2019
09:20
88
Якутск
Сегодня в Якутске временно перекроют улицу
Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением церемонии возложения цветов к памятнику В.В. Никифорову — Кюлюмнюр, посвященному Дню Республики Саха(Якутия), будет организовано ограничение движения транспортных средств 27 сентября 2019 года с 11:30 часов до 13:45 часов по улице Ярославского:
— от пересечения улицы Ярославского и улицы Кирова до пересечения улицы Ярославского и улицы Октябрьская:
Фото: якутск.рф.
Источник: якутск.рф.
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