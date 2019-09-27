27.09.2019
09:20
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Якутск

Сегодня в Якутске временно перекроют улицу

Уважаемые жители и гости столицы! 

Окружная администрация Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением церемонии возложения цветов к памятнику В.В. Никифорову — Кюлюмнюр, посвященному Дню Республики Саха(Якутия), будет организовано ограничение движения транспортных средств 27 сентября 2019 года с 11:30 часов до 13:45 часов по улице Ярославского: 

—  от пересечения улицы Ярославского и улицы Кирова до пересечения улицы Ярославского и улицы Октябрьская: 

Фото: якутск.рф.
Источник: якутск.рф.
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