Сегодня в Якутске в двух ДТП сбиты дети

24 июня около 15 час. 30 мин. на придворовой территории по ул. Лермонтова г. Якутска водитель 1987 г. р., управляя автомашиной Nissan March совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате наезда ребенок получил множественные ссадины и ушибы, ему назначено амбулаторное лечение.

По предварительным данным, у школьника при движении слетела цепь, произошла поломка, в результате чего он потерял управление своим транспортом и упал под колеса проезжавшего авто. Информация проверятся, проводится проверка

Водитель имеетстаж меньше года, за это время уже трижды был привлечен к административной ответственности за нарушения ПДД по данным.

Около 18 час. 20 мин. в пятницу на регулируемом перекрестке улиц Хабарова – Набережная Романа Дмитриева столицы региона водитель — женщина 1985 г. р., управляя автомобилем Suzuki Wagon R Solio, при повороте направо совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода: 8-летний мальчик переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи осмотрела ребенка и увезла в детский Медцентр, где у малыша был диагностировал компрессионный перелом позвоночника.

Автомобилистка имеет стаж вождения 2 года, за последний из них дважды была привлечена к административной ответственности за нарушения ПДД, причем оба раза – за … проезд на запрещающий сигнал светофора. Если до этого женщина отделывалась штрафом, то в этот, наверняка, в отношении нее суд примет решение о лишении прав на срок от 4 до 6 месяцев (в соответствии с ч.3. ст.12.12 КоАП РФ).

Госавтоинспекция обращает внимание взрослых: продолжаются школьные каникулы, дети много времени проводят на улице, гуляют, играют во дворах и не только, многие из них катаются на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Очевидно, что автомобилисты должны быть осторожны и в разы внимательнее во всех местах, где могут появиться дети, пешеходы. Максимум внимания во дворах, где обзор из-за скопления припаркованных авто очень ограничен. Наезды на пешеходных переходах- вообще факт вопиющий: ведь здесь пешеход, в том числе ребенок должен быть в безопасности.

Хотелось бы и родителям напомнить о необходимости контроля за времяпровождением детей, особенно младшего возраста, проведении ежедневных бесед о правилах безопасности на дороге и в других местах, где движется транспорт.