Сегодня в Якутске примут важное решение

SakhaLife.ru.

Сегодня, 23 апреля, управление образования Якутска рассмотрит вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Как сообщил ЯкутияDaily начальник управления Алексей СЕМЕНОВ, будет издан приказ, который начнет действовать с 24 апреля.

«Пока не могу точно сказать, какие ограничения и для каких классов будут действовать. Ситуацию рассмотрим сегодня и примем решение», — прокомментировал Семенов.

Отметим, что в социальных сетях распространилась фотография приказа министерства образования «О соблюдении мер по профилактике и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях городского округа «город Якутск». В нем сообщается, что учащиеся 5 – 8 классов государственных образовательных учреждений и дополнительного образования переходят на дистанционное обучение с 23 апреля по 8 мая.