03.05.2022
08:57
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Погода
Сегодня в Якутске преимущественно без осадков
Прогноз погоды в Якутске и республике на 3 мая.
По данным якутского УГМС, в столице преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха днем +3+5°.
Прогноз погоды на территории республики
Местами в Ленском, Алданском, Томпонском, районах кратковременный мокрый снег, дождь. В центральных районах местами небольшие осадки. В Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Усть-Янском районах снег. На юго-западе порывистый ветер до 9-14 м/с.
Температура воздуха +2+7°, на Колыме +8+13°, на северо-западе , побережье 0-5°.
Фото: Дмитрий ЯРОВИКОВ
Источник: SAKHAPRESS
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