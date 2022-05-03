Сегодня в Якутске преимущественно без осадков

Прогноз погоды в Якутске и республике на 3 мая. По данным якутского УГМС, в столице преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха днем +3+5°. Прогноз погоды на территории республики Местами в Ленском, Алданском, Томпонском, районах кратковременный мокрый снег, дождь. В центральных районах местами небольшие осадки. В Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Усть-Янском районах снег. На юго-западе порывистый ветер до 9-14 м/с. Температура воздуха +2+7°, на Колыме +8+13°, на северо-западе , побережье 0-5°.

Фото: Дмитрий ЯРОВИКОВ Источник: SAKHAPRESS

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