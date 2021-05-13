Сегодня в Якутске открывается Центр кардиогенетики в Поликлинике № 1

В течение последних десятилетий в связи совершенствованием методик генетического обследования расшифрованы молекулярно-генетические механизмы развития многих кардиологических заболеваний, в том числе увеличивающих риск смерти в трудоспособном возрасте. Между тем, по некоторым данным, значительное число внезапно погибших в молодом возрасте людей являются носителями мутаций, потенциально способных вызывать фатальные аритмии. Своевременная постановка диагноза и правильное ведение таких больных способна существенно улучшить выживаемость этой категории больных.

Примерно у трети больных, поступающих в кардиологические стационары по поводу инфаркта миокарда, заболевание развивается в трудоспособном возрасте и определяет инвалидизацию и смертность, что имеет как социальные, так и экономические последствия для региона. Значительное число этих больных – лица с нераспознанными наследственными формами нарушений обмена липидов. Их своевременное лечение, начатое до момента клинических проявлений, существенно снижает смертность среди данной группы больных.

В республике отсутствует программа распознавания и ведения таких больных (за исключением некоторых отдельных заболеваний, таких как легочная артериальная гипертония), отсутствуют сведения, касающиеся распространенности заболеваний.

В практическом здравоохранении подобные заболевания, как правило, не распознаются, либо распознаются на поздних стадиях развития.

С целью решения данной проблемы на базе Поликлиники №1 под научным руководством сотрудников ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ и при участии Кардиологического диспансера создается Центр кардиогенетики.

Специализированное подразделение позволит улучшить выявляемость заболеваний данной группы, проводить своевременную профилактику и лечение, и позволит снизить инвалидизацию и смертность от данной группы болезней среди трудоспособного населения. В научном плане создание НПЦ кардиогенетики позволит разработать модель выявления и помощи таким больным, выявить специфические для региона патологические варианты генов, создать постоянно пополняемый банк образцов ДНК, осуществлять непрерывное обучение широкого круга врачей на основе дистанционных технологий обучения, поводить мониторинг качества оказания медицинской помощи таким больным, иметь актуальную информацию, позволяющую прогнозировать потребность в оказании высокотехнологичной медицинской помощи.

В открытии центра примет участие профессор, доктор медицинских наук, заведующий первичным сосудистым отделением, заведующий кафедры терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ Затейщиков Дмитрий Александрович.

⏰ Время: 13:00 часов, 13.05.2021 г.

✅ Место: актовый зал на 4-м этаже Поликлиники № 1, ул. Кирова, 19