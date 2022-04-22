22.04.2022
19:32
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Якутск

Сегодня в Якутске открылся IT-куб

Сегодня в Якутске торжественно открыли здание IT-куба. В мероприятии принял участие глава Якутии Айсен Николаев, сообщает в своем телеграм-канале министр Мининноваций Якутии Анатолий Семенов.

— Глава республики отметил, что развитие IT и других креативных индустрий — главная экономическая задача проекта развития столицы региона. В обновленном 4-этажном здании по ул. Горького, 98/1 разместились 13 просторных учебных кабинетов для занятий детей, в том числе коворкинг-центр, медиатека, интерактивный зал, лекториум, и актовый зал. Все аудитории оснащены современной компьютерной и презентационной техникой для проведения групповых занятий. В настоящее время в «IT-кубе» работают 13 квалифицированных педагогов. В центре занимаются более 800 обучающихся!

Фото: Телеграм
Источник: Телеграм
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