Сегодня в Якутске отключат свет, тепло, воду и газ

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 18 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 – 10.00 – ул. Автодорожная, 7 — 13Е, ул. Чернышевского, 114 — 118/3, Покровский тр., 4 км. 09.00 – 17.00 – ул. Бекетова, 33 — 87, ул. Винокурова, 79, ул. переулок Ямской, 15/1, 17/1, Покровский тр. 9 км, ул. Солнечная, 46 — 58/3, ул. переулок Мирный, 9, ул. Лонгинова, 21 — 25/2, Сергеляхское шоссе, 7 км, Покровский тр., 7 км, ул. Камышовая, 1 — 11. 09.30 – 12.00 — Покровский тр., 10 км, ул. Кальвица, 18, 30, 30А, ул. Дзержинского, 37/1. 09.30 – 16.00 — Сергеляхское шоссе, 12 км, 13 км, ул. Билибина, ул. Три сосны, ул. Ильменская, 37 — 94, ул. Винокурова, ул. Ново-Карьерная, Вилюйский тр., 5 км, 6 км. 13.30 – 16.00 – ул. Можайского, 13/3 — 13/6, ул. Кузьмина, 29 — 29/4, 36Г, ул. Курнатовского, 3/3. 14.00 – 16.00 — Покровский тр., 9 км. ЯТЭЦ — отключение теплоснабжения: 10.00 – 13.00 – ул. Кирсановой, 1/1, 5/2, 3/2, 3/1, 5/1, 7/1, 9/2, 7/3, 11/2, 17/2, 17/4, 17/2, 19/2, ул. Авиационная, 7а, 7/1, 5/3, ул. Очиченко, 8/2, 2/1, 6/1, ул. Бестужева-Марлинского, 67/2, 67/4, 67/3а. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 09.30 – 11.30 – ул. Чайковского, 28, 30, ул. Ново-Карьерная, 2/1. — отключение горячего водоснабжения: 10.00 – 12.00 – ул. Билибина, 27/1, 50, 21/1, 19/1, 19/2, 19/3, 21/3. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.00 – 11.00 – ул. Билибина, 2/5, 14 боксов. 13.30 – 16.00 – Мичуринский проезд, 26, 36, 50, 51, 52, 63. 13.30 – 16.30 — Хатын-Юряхское шоссе (частично).

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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