Сегодня в Якутске необходимо пропускать колонны автобусов с детьми

Сегодня в Якутск будут прибывать автобусы из разных районов, которые привозят детей на XXVII республиканскую научную конференцию-конкурс молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы — Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair» с 8 по 12 января 2023 года. Всего на мероприятии примут участие ученики с 5-11 классы в количестве более 1600 несовершеннолетних.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными, пропускать организованные колонны с детьми и отнестись с пониманием к возможным заторам на дорогах. Напоминаем, что пересечение организованной транспортной колонны либо занятие места в ней влечет наложение штрафа в размере 1500 рублей, а за непредоставление преимущества в ее движении возможен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.