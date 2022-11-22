22.11.2022
01:00
123
Погода
Сегодня в Якутске день будет морозным
Небольшой снег на западе, юго-западе, на востоке. Ветер слабый, на севере 7-12 м/с, местами поземки. Температура воздуха ночью -34-39°, днём -27-32°, на юге, на севере, северо-востоке -40-45°, днём –38-43°, на юго-западе ночью -25-30°, днём -18-23°.
В Якутске преимущественно без осадков, ветер слабый. Температура ночью-33-35°, днем-27-29°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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