Сегодня в Якутске бесплатно вакцинируют кошек и собак

Вакцинация против бешенства проводится БЕСПЛАТНО вакциной антирабической инактивированной сухой «Щелково-51» («Рабикан») для кошек и собак. Время: с 10:00 до 15:00 Вакцинация является обязательной для всех владельцев домашних животных. В ходе акции также будут предоставлены платные ветеринарные услуги — чипирование и вакцинация комплексной вакциной «Мультикан-8» против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак , сообщает тгк @exostolicy

Фото: тгк @exostolicy Источник: тгк @exostolicy

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