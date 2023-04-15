15.04.2023
10:58
286

Якутск

Сегодня в Якутске бесплатно вакцинируют кошек и собак

Вакцинация против бешенства проводится БЕСПЛАТНО вакциной антирабической инактивированной сухой «Щелково-51» («Рабикан») для кошек и собак.

Время: с 10:00 до 15:00

Вакцинация является обязательной для всех владельцев домашних животных.

В ходе акции также будут предоставлены платные ветеринарные услуги — чипирование и вакцинация комплексной вакциной «Мультикан-8» против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак, сообщает тгк @exostolicy

Фото: тгк @exostolicy
Источник: тгк @exostolicy

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх