10.01.2023
06:41
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Якутск

Сегодня в Якутске актированный день

Сегодня, 10.01.2023 г. — актированный день для обучающихся с 1-8 классы, сообщает телеграм-канал управления образования Якутска.  

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В Г.ЯКУТСКЕ на 06 часов:

ОГМС ЯКУТСК

(р-н Гимеин) -43°C

АМЦ ЯКУТСК

(р-н Аэропорт) -46°C.                   

Ветер: 2 м/с

Подробно о погоде  https://t.me/ykuthydromet/

Фото: ЯСИА.
Источник: Телеграм-канал управления образования Якутска.

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