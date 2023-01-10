10.01.2023
06:41
878
Якутск
Сегодня в Якутске актированный день
Сегодня, 10.01.2023 г. — актированный день для обучающихся с 1-8 классы, сообщает телеграм-канал управления образования Якутска.
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В Г.ЯКУТСКЕ на 06 часов:
ОГМС ЯКУТСК
(р-н Гимеин) -43°C
АМЦ ЯКУТСК
(р-н Аэропорт) -46°C.
Ветер: 2 м/с
Подробно о погоде https://t.me/ykuthydromet/
Фото: ЯСИА.
Источник: Телеграм-канал управления образования Якутска.
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