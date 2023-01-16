16.01.2023
07:37
434
Якутск
Сегодня в Якутске актированный день
Об этом сообщает телеграм-канал управления образования города Якутска.
❗️16.01.2023 г. — актированный день для обучающихся с 1-11 классы. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В Г.ЯКУТСКЕ на 06 часов:
ОГМС ЯКУТСК
(р-н Гимеин)-50°C
АМЦ ЯКУТСК
(р-н Аэропорт)-49°C. Ветер: штиль
Подробно о погоде https://t.me/ykuthydromet/
Фото: ЯСИА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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