14.01.2023
06:34
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Образование
Внимание! Сегодня в Якутске актированный день
❗️В связи с изменением официальных данных ЯУГМС- объявляется актированный день во всех классах❗
🔹14.01.2023 г. — актированный день во всех классах
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В Г.ЯКУТСКЕ на 06 часов:
ОГМС ЯКУТСК
(р-н Гимеин)-45°C
АМЦ ЯКУТСК
(р-н Аэропорт)-48°C. Ветер: 1 м/с
Учебный процесс будет организован с использованием дистанционных технологий.
Напоминаем, что актированный день объявляется на весь день, независимо от того, с какой смены учатся дети.
Фото: ЯСИА
Источник: Телеграм-канал управления образования Якутска
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