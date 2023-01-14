14.01.2023
06:34
1745

Образование

Внимание! Сегодня в Якутске актированный день

❗️В связи с изменением официальных данных ЯУГМС- объявляется актированный день во всех классах❗

🔹14.01.2023 г. — актированный день во всех классах

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В Г.ЯКУТСКЕ на 06 часов:
ОГМС ЯКУТСК
(р-н Гимеин)-45°C
АМЦ ЯКУТСК
(р-н Аэропорт)-48°C. Ветер: 1 м/с

Учебный процесс будет организован с использованием дистанционных технологий.

Напоминаем, что актированный день объявляется на весь день, независимо от того, с какой смены учатся дети.

Фото: ЯСИА
Источник: Телеграм-канал управления образования Якутска

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