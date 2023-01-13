Сегодня в Якутске актированный день

Сегодня, 13.01.2023 г. — актированный день для обучающихся с 1-5 классы. Учебный процесс будет организован с использованием дистанционных технологий. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В Г.ЯКУТСКЕ на 06 часов: ОГМС ЯКУТСК

(р-н Гимеин)-43°C

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(р-н Аэропорт)-44°C. Ветер: 1 м/с Напомним, что актированный день объявляется на весь день, независимо от того, с какой смены учатся дети.

Фото: ЯСИА Источник: Телеграм-канал управления образования Якутска.

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