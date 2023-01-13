13.01.2023
07:28
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Образование

Сегодня в Якутске актированный день

Сегодня, 13.01.2023 г. — актированный день для обучающихся с 1-5 классы.

Учебный процесс будет организован с использованием дистанционных технологий.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В Г.ЯКУТСКЕ на 06 часов:

ОГМС ЯКУТСК
(р-н Гимеин)-43°C
АМЦ ЯКУТСК
(р-н Аэропорт)-44°C.

Ветер: 1 м/с

Напомним, что актированный день объявляется на весь день, независимо от того, с какой смены учатся дети.

Фото: ЯСИА
Источник: Телеграм-канал управления образования Якутска.

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