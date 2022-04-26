Сегодня в Якутск доставили частицу Благодатного огня

Частица Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, была сегодня доставлена из Москвы в Якутск рейсом авиакомпании «Якутия», сообщает пресс-служба. Сотрудники авиакомпании в очередной раз осуществили транспортировку священного огня в специальной капсуле с соблюдением всех мер авиационной безопасности. Для перевозки Благодатного огня «Якутия» ежегодно организует дополнительные меры по обеспечению безопасности пассажиров в процессе выполнения рейса. Экипаж перед полетом проходит особую подготовку и инструктаж по обеспечению дополнительной безопасности при перевозке открытого огня. Далее, согласно традициям, Благодатный огонь будет передан в якутские храмы, где верующие смогут зажечь свечу от лампадки со священным огнем

Благодатный огонь — огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.