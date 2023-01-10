Сегодня в Якутии стоит поистине крещенский трескучий мороз

Ни комарика,ни мушки.

Всюду только снег да снег.

Хорошо, что нам кормушки

Сделал добрый человек! На западе, юге небольшой, местами умеренный снег, в Ленском, Олекминском районах местами сильный, местами поземки при ветре 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -33-38°, местами -28-33°, днем -25-30°, на юге -10-15°, в Ленском, Олекминском районах ночью и днем -8-13°. В центральных районах местами небольшой снег, морозные туманы, температура ночью -43-48°, днем -29-34°, в заречье -40-45°. На северо-западе, северо-востоке преимущественно без осадков, температура ночью -47-52°, в низинах -55-60°, днем -43-48°, в низинах -50-55°. На побережье местами метели при ветре 15-18 м/с, температура воздуха ночью -27-32°, днем -24-29°. В Якутске небольшой снег, ночью и утром туман, ветер северо-восточный 1-5 м/с. Температура ночью -41-43°, днем -32-34°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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