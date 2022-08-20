20.08.2022
14:33
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Якутия
Сегодня в Якутии стартовал охотничий сезон на дичь
В Якутии с 20 августа начался сезон массовой охоты на уток, гусей, глухаря, тетерева, рябчика, белую и тундряную куропаток, гаршнепу и дупеля.
ЯСИА напоминает, что нарушение правил охоты влечет за собой штраф от 500 до 4000 рублей и конфискацию орудия охоты. Использование запрещенных способов охоты и охота в запрещенные сроки приведет к лишению права охоты от 1 года до 2 лет. Повторное нарушение правил охоты в течение года влечет штраф от 4 до 5 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишение права осуществлять охоту от 1 до 3 лет. РЕКЛАМА Причинение крупного ущерба охотресурсам в результате незаконной охоты и добыча животных и птиц, занесенных в Красную книгу, влечет уголовную ответственность.
Фото: архив Sakhalife
Источник: ЯСИА
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