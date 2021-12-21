Сегодня в Якутии самая длинная ночь и самый короткий день

Сегодня 21 декабря 2021 года, в северном полушарии земли произойдет зимнее солнцестояние, а в Якутии зимнее солнцестояние уже произошло этой ночью с 21 на 22 декабря в 00: 59 часов.

Солнце, двигаясь по эклиптике, максимально удалится от небесного экватора в сторону южного полюса мира. В северном полушарии Земли наступит астрономическая зима, а в южном – лето. Для жителей Северного полушария этот день будет самым коротким в году, а ночь – самой длинной.

Морозы крепчают, якутский бык зимы вступил в силу.

Примерно 200 км от Якутска в сторону северо-востока в с.Бярийе Усть-Алданского улуса наступил настоящий мороз, температура опустилась до -61°С, сообщает Аркадий Охлопков ( см. фото)

с.Бярийе Усть-Алданского улуса

По информации Якутского УГМС, сегодня актированный день для учащихся 1-11 классов школ г Якутска и пригородов.

Ведь 21 декабря 2021 В Якутске в 6 часов утра температура районе Гимеин зафиксирована на отметке -45°C, в аэропорту -48°C со скоростью ветра 2 м/с,



По данным ЯУГМС на 06.00 по якутскому времени, -53 градуса зафиксировали в Батамае Кобяйского района.

Морозы в -52 градуса установились в Оймяконском, Намском, Таттинском, Горном районах.

Температура -51 градус отмечена в Томпонском, Чурапчинском, Хангаласском, Амгинском, Усть-Майском районах.

В связи с морозами в населенных пунктах объявлен актированный день для школьников.

Прогноз Якутского УГМС на 22-23 декабря для всей Якутии:

Морозная погода, местами с туманом в населенных пунктах, температура воздуха ночью и днем -48-53°, местами на западе, юге -43-48°, на северо-востоке в низинах -53-58°. Небольшой снег на побережье Арктики, местами на северо-западе, на побережье с порывистым ветром до 9-14 м/с, поземки. Температура воздуха ночью и днем -30-35°, на побережье -25-30°.