Сегодня в Якутии самая длинная ночь и самый короткий день
Сегодня 21 декабря 2021 года, в северном полушарии земли произойдет зимнее солнцестояние, а в Якутии зимнее солнцестояние уже произошло этой ночью с 21 на 22 декабря в 00: 59 часов.
Солнце, двигаясь по эклиптике, максимально удалится от небесного экватора в сторону южного полюса мира. В северном полушарии Земли наступит астрономическая зима, а в южном – лето. Для жителей Северного полушария этот день будет самым коротким в году, а ночь – самой длинной.
Морозы крепчают, якутский бык зимы вступил в силу.
Примерно 200 км от Якутска в сторону северо-востока в с.Бярийе Усть-Алданского улуса наступил настоящий мороз, температура опустилась до -61°С, сообщает Аркадий Охлопков ( см. фото)
По информации Якутского УГМС, сегодня актированный день для учащихся 1-11 классов школ г Якутска и пригородов.
Ведь 21 декабря 2021 В Якутске в 6 часов утра температура районе Гимеин зафиксирована на отметке -45°C, в аэропорту -48°C со скоростью ветра 2 м/с,
По данным ЯУГМС на 06.00 по якутскому времени, -53 градуса зафиксировали в Батамае Кобяйского района.
Морозы в -52 градуса установились в Оймяконском, Намском, Таттинском, Горном районах.
Температура -51 градус отмечена в Томпонском, Чурапчинском, Хангаласском, Амгинском, Усть-Майском районах.
В связи с морозами в населенных пунктах объявлен актированный день для школьников.
Прогноз Якутского УГМС на 22-23 декабря для всей Якутии:
Морозная погода, местами с туманом в населенных пунктах, температура воздуха ночью и днем -48-53°, местами на западе, юге -43-48°, на северо-востоке в низинах -53-58°. Небольшой снег на побережье Арктики, местами на северо-западе, на побережье с порывистым ветром до 9-14 м/с, поземки. Температура воздуха ночью и днем -30-35°, на побережье -25-30°.
День зимнего солнцестояния – тот же Новый год, только естественный и природный, не привязанный к условному человеческому календарю. Чтобы последующие 12 месяцев прошли удачно, необходимо завершить все начатые дела, тем самым избавившись от энергии, которая может тянуть вас назад. Этот день подходит для построения долгосрочных планов и анализа уже накопленного опыта. Если следовать советам астрологов о том, как правильно провести 21 декабря, силы природы и стихий позволят изменить жизнь к лучшему. Читайте подробнее:
+7 (999) 174-67-82