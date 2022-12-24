Сегодня в Якутии работает 29 ледовых переправ

23 декабря на территории Усть-Алданского района допущена к эксплуатации ледовая переправа республиканского значения по направлению «с. Кангалассы – с. Соттинцы» через р. Лена до 5 тонн.

Также, за прошедшие сутки допущено повышение грузоподъемности на 8 ледовых переправах. Всего на сегодняшний день в регионе эксплуатируются 29 ледовых переправ: Оленекский район «Оленек — Харыялах», р. Оленек до 30 тонн; Верхнеколымский район «п. Зырянка – Затон», р. Ясачная до 30 тонн; Жиганский район «п. Жиганск – Аэропорт», р. Стрекаловка до 20 тонн; Момский район «п. Хонуу – с. Буор-Сысы», р. Индигирка до 20 тонн; Момский район «п. Хонуу – с. Соболох», р. Мома до 20 тонн; Нюрбинский район «г. Мирный – п. Накын», р. Марха до 90 тонн; Сунтарский район «с. Сунтар – с. Устье», р. Вилюй до 10 тонн; Верхневилюйский район «с. Верхневилюйск – с. Хоро», р. Вилюй до 20 тонн; Томпонский район «п. Хандыга – с. Мегино-Алдан», р. Алдан до 20 тонн; Нюрбинский район «г. Нюрба – с. Кюндядя», р. Вилюй до 20 тонн; Сунтарский район «с. Устье – с. Сунтар», р. Вилюй до 20 тонн; Сунтарский район «с. Крестях – г. Мирный», р. Вилюй до 20 тонн; Сунтарский район «с. Сунтар – с. Туойдах», р. Вилюй до 20 тонн; Амгинский район «с. Амга – п. Чакыр», р. Амга до 5 тонн; Нюрбинский район «г. Нюрба – п. Егольжа», р. Марха до 10 тонн; Амгинский район «с. Амга – с. Усть-Мая», р. Амга до 10 тонн; Сунтарский район «с. Тюбяй – с. Шея», р. Вилюй до 20 тонн: Вилюйский район «с. Кысыл-Сыр – СП левый берег», р. Вилюй до 3 тонн; Сунтарский район «с. Илимнир – с. Хадан», р. Вилюй до 20 тонн; Хангаласский район «с. Тит-Ары – с. Чкалов», р. Лена до 5 тонн; Усть-Майский район «с. Петропавловск – с. Троицк», р. Вилюй до 3 тонн; Нюрбинский район «г. Нюрба – с. Мальжегар», р. Марха до 10 тонн; Хангаласский район «г. Покровск – с. Кердем», р. Лена до 10 тонн; ГО «г. Якутск», Мегино-Кангаласский район «с. Хатассы – с. Павловск», р. Лена до 15 тонн; Усть-Майский район «с. Усть-Мая – п. Эльдикан», р. Алдан до 10 тонн; Намский район «с. Хатас – с. Намцы», р. Лена до 3 тонн; Намский район «с. Маймага – с. Фрунзе», р. Лена до 3 тонн; Нюрбинский район «с. Антоновка – Угодье», р. Вилюй до 4 тонн; Усть-Алданский район «с. Кангалассы – с. Соттинцы», р. Лена до 5 тонн.

Напоминаем, что открытие ледовых переправ в республике осуществляется согласно приказа Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) «Об утверждении примерного графика открытия и закрытия сезонных автомобильных дорог». Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Всего планируется к обустройству и эксплуатации 51 ледовая переправа.

Уважаемые граждане, пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами и выполняйте требования всех информационных знаков. Помните, что за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать вашу безопасность и безопасность ваших пассажиров.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа: для граждан – в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных служб «112»!

Фото: Отдел безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Источник: Отдел безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)

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