Сегодня в Якутии полыхает уже 25 лесных пожаров!

На утро 11 июня на территории республики действуют 25 пожаров, из них 1 пожар локализован, 14 возгораний зафиксированы в труднодоступных и удаленных местах. Общая площадь, пройденная огнем, всех возгораний составляет 3441,5 га. Вчера вечером лесных пожаров было зафиксировано 19.

В тушении данных возгораний задействовано 158 парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работники лесной охраны и мобилизованные из числа местного населения. За минувшие сутки лесопожарными формированиями и мобилизованными удалось ликвидировать 2 пожара на территории Олекминского и Хангаласского районов. тгк @YakutiaOpershtab