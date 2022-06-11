11.06.2022
09:59
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Якутия

Сегодня в Якутии полыхает уже 25 лесных пожаров!

На утро 11 июня на территории республики действуют 25 пожаров, из них 1 пожар локализован, 14 возгораний зафиксированы в труднодоступных и удаленных местах. Общая площадь, пройденная огнем, всех возгораний составляет 3441,5 га. Вчера вечером лесных пожаров было зафиксировано 19.
В тушении данных возгораний задействовано 158 парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работники лесной охраны и мобилизованные из числа местного населения. За минувшие сутки лесопожарными формированиями и мобилизованными удалось ликвидировать 2 пожара на территории Олекминского и Хангаласского районов. тгк @YakutiaOpershtab

Фото: пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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