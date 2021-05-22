Сегодня в Якутии отмечают День сайылыка

Сегодня, 22 мая, по традиции в Якутии отмечают наступление лета. С особо радостным и долгожданным для северян событием жителей республики поздравляет Ил Дархан.

Уважаемые якутяне, труженики села!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с Днём сайылыка!

Издревле для нашего народа один из самых почитаемых христианских праздников – Николин день – традиционно ознаменовывает начало лета, наступление долгожданной благодатной поры. В этот день якутяне готовят оладьи, варят утиный суп и по доброй традиции угощают своих родных и близких, кормят родную землю, прося у божеств изобильного лета.

Вот уже третий год в республике эта знаменательная дата связана с официальным праздником – Днём сайылыка. Для наших предков переезд в летники всегда имел глубокий смысл, связанный с пробуждением природы после долгой суровой зимы, появлением в алаасах густого травостоя, увеличением поголовья домашнего скота, установлением первых жарких дней. Отгон скота в сайылыки – это неотъемлемая часть богатой самобытной культуры народа Саха, живой пример нашего традиционного уклада жизни, которую мы бережно храним и передаем молодому поколению.

Сегодня сельскохозяйственные организации, крестьянские и фермерские хозяйства, потребительские кооперативы Якутии, продолжая славную традицию предков, с большим воодушевлением переезжают в летние фермы, обустраивают быт, отгоняют домашний скот на пастбища. Кормить телят, следить за стадом и вести домашнее хозяйство взрослым помогают дети. Приобщаясь к труду, помогая родителям, они перенимают духовные устои и вековые традиции народа.

В настоящее время в республике имеется свыше 350 летних ферм, среди которых сайылыки в сёлах Сюльдюкар Мирнинского района, Болугур Амгинского улуса и Магарас Горного улуса, где содержатся чистокровные якутские коровы. В республике проводится целенаправленная работа по поддержке и развитию сайылычных хозяйств, строительству современных летников. Большая работа проводится по обеспечению летних ферм электроэнергией, механизированными доильными аппаратами, сельскохозяйственной техникой и оборудованием, созданию комфортных условий для проживания работников.

Дорогие земляки! В этот замечательный день желаю вам набраться сил и энергии для новых свершений, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! Пусть для каждого из нас долгожданное якутское лето будет благодатным и изобильным!

Ытыктабыллаах Саха сирин олохтоохторо, тыа сирин үлэһиттэрэ!

Эһигини Саха Өрөспүүбүлүкэтин салалтатын уонна тус бэйэм ааппыттан Сайылык күнүнэн эҕэрдэлиибин!

Былыр-былыргыттан биһиги норуоппут Ньукуолун күнүгэр күүтүүлээх самаан сайын кэлиитин бэлиэтиир үтүө үгэстээх. Бу күн Саха сирин олохтоохторо алаадьы астаан, кус минэ буһаран чугас дьоннорун күндүлүүллэр, айыылартан өҥ-быйаҥ сайыны көрдөһөн, сири аһаталлар.

Быйыл өрөспүүбүлүкэбитигэр бу күнү үһүс төгүлүн дьиҥ таһымнаах бырааһынньык – Сайылык күнүн – быһыытынан бэлиэтиибит. Сайылыкка көһүү өбүгэ саҕаттан дириҥ суолталаах. Тыйыс тымныылаах уһун кыһын кэнниттэн айылҕа уһуктар, алаастарга от силигилии үүнэр, сүөһү ахсаана элбиир, бастакы куйаас күннэр үүнэллэр. Ынах сүөһүнү сайылыкка көһөрүү – саха норуотун төрүт култууратын быстыспат сорҕото, олохпут үгэс буолбут укулаатын тыыннаах холобура, ону чөл хаалларар туһугар биһиги эдэр көлүөнэбитин уһуйабыт.

Өбүгэлэрбит үтүө үгэстэрин салҕаан, бүгүн тыа хаһаайыстыбатын тэрилтэлэрэ, бааһынайдар уонна фермердэр хаһаайыстыбалара, Саха сирин потребительскэй кэпэрэтииптэрэ өрө көтөҕүллүүлээхтик сайылыкка көһөн, олохторун-дьаһахтарын оҥостоллор, сүөһүлэрин үүнүүлээх ходуһаларга мэччитэллэр. Оҕолор ньирэйдэри аһатан, сүөһүнү манаан, дьиэ үлэтигэр илии-атах буолан улахан дьоҥҥо, төрөппүттэригэр көмөлөһөллөр. Кинилэр бу курдук үлэҕэ сыстан, норуот үйэлээх үгэстэригэр үөрэнэллэр, өй-санаа, майгы-сигили өттүнэн иитиллэн тахсаллар.

Өрөспүүбүлүкэҕэ билиҥҥи туругунан 350-тан тахса сайыҥҥы пиэрмэ баар, ол иһигэр Мирнэй оройуонун Сүлдьүкээр, Амма улууһун Болугур, Горнай улууһун Маҕарас сэлиэнньэлэрин сайылыктарыгар саха ынаҕын иитиинэн дьарыктаналлар. Сайылык хаһаайыстыбаларын өйүүргэ уонна сайыннарарга, аныгы титииктэри тутарга өрөспүүбүлүкэҕэ тус сыаллаах үлэни ыытабыт. Сайыҥҥы пиэрмэлэри уотунан, ынаҕы ыыр аппарааттарынан, тыа хаһаайыстыбатын тиэхиньикэтинэн, тэрилинэн хааччыйыыга, үлэһиттэр олороллоругар табыгастаах усулуобуйаны тэрийиигэ улахан үлэ барар.

Күндү биир дойдулаахтарым! Бу күн үтүөтүгэр күүскүтүгэр күүс, эрчимҥитигэр эрчим эбилиннин! Эһиэхэ чэгиэн туругу, дьолу-соругуну, үтүөнү уонна этэҥҥэ буолууну баҕарабын! Сахабыт сирин күүтүүлээх самаан сайына хас биирдиибитигэр уйгуну, быйаҥы аҕаллын!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана А.С. Николаев