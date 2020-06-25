Сегодня в Якутии отмечают 120 лет со дня рождения Сергея Зверева

Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола – основоположника якутской сценической танцевальной культуры, непревзойденного певца-импровизатора и запевалы осуохая, драматурга и поэта, писателя и сказителя, заслуженного деятеля искусств Якутской АССР, заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза писателей СССР.

Сергей Афанасьевич Зверев-Кыыл Уола

(1900-1973)

В 2005 г. Указом Президента Республики Саха (Якутия) Национальному театру танца Республики Саха (Якутия) за большой вклад в развитии музыкально-хореографического искусства было присвоено имя Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола. С тех пор прошло 20 лет.

В 1989 г. с этнографической точностью, сохраняя неповторимый «зверевский почерк» и созданные им уникальные танцевальные элементы, балетмейстером Ангелиной Лукиной был поставлен один из вариантов танца «Узоры». А в 2000 г. к 100-летию со дня рождения Зверева-Кыыл Уола по инициативе Дмитрия Сергеевича Зверева, участницей первого состава ансамбля Зверева Марией Филипповной Кириллиной был восстановлен оригинал варианта танца «Узоры», исполненный ансамблем Зверева в г. Москва в 1957 г. Восстановлены и введены в репертуар театра танцы «Ситим» и «Алгыс», скороговорки, песни, тойуки. Поставлены танцы по мотивам Зверева «Хотой», «Танец удаганки», «Халлаан кыыһа» в постановке Геннадия Баишева.

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В 2000 г. впервые поставлен одноактный спектакль «Оһуор туос» («Берестяночка») на музыку Василия Зырянова по мотивам старинной легенды, зафиксированный Зверевым-Кыыл Уола. В 2010 г. состоялась премьера спектакля – размышления «Оргуһуохтаах кыыс» («Девушка с коромыслом») на музыку Николая Михеева по мотивам одноименной сказки-тойук Сергея Зверева-Кыыл Уола. В 2015 г. к 115-летию со дня рождения Зверева-Кыыл Уола, 35-летию творческой деятельности театра и 10-летию присвоения имени Сергея Зверева-Кыыл Уола театр осуществил выпуск спектакля «Куллустай Бэргэн» на музыку Игоря Воробьёва по мотивам олонхо «Кулун кугас аттаах Куллустай Бэргэн». В декабре 2020 г. г. состоится долгожданная премьера спектакля “Хара саһыл» Николая Михеева.

Одним из приоритетных направлений в работе оркестра национальных инструментов под управлением Николая Петрова является сохранение творчества якутских авторов, мелодистов. Значимой работой является оркестровка и обработка музыки к танцам Сергея Зверева – Кыыл Уола. В репертуаре оркестра произведения Сергея Зверева — музыка к танцам, инструментальные произведения. Оркестр национальных инструментов по творчеству С.А.Зверева в 2010 г. издал сборник партитур «С.А.Зверев-Кыыл Уола «Оһуор дорҕооно» в серии «Играет национальный оркестр НТТ РС(Я). Выпуск III», куда вошли ноты для якутского оркестра (10 танцев). Составители Анна Томская, Николай Петров. По заказу Сунтарского улуса в 2010 г. к 110-летию оркестром под управлением Николая Петрова был выпущен CD-диск «Аар тайҕа Ырыаһыта С.А. Зверев – Кыыл Уола. Музыка к танцам». К 115-летию в Москве издан юбилейный альбом “С.А. Зверев – Кыыл Уола” с двумя CD-дисками и DVD-диском. Данная работа является третьей по счету большой работой оркестра по сохранению и развитию творческого наследия Сергея Зверева. В подарочный альбом вошли песни, тойуки, чабырҕах, исполненные самим автором Сергеем Зверевым, его инструментальные (музыка к танцам) и вокальные произведения, также DVD-диск с проведенных мероприятий, посвященных 115-летию. (сост.Николай Петров, Анна Томская, Афанасий Томский)

В настоящее время именно в музыке к танцам С.Зверева чаще всего используются традиционные якутские музыкальные инструменты. Его танцы «Узоры», «Алгыс», «Ситим» и другие являются классикой якутского народного танца. В репертуаре оркестра «Узоры», «Танец орла», «Тэлээрис», «Алгыс», «Ситим», «Танец удаганки», «Сайылык» и другие, в обработке композитора Василия Зырянова. Авторы музыки танцев сам Сергей Зверев, его сподвижники композитор Василий Зырянов и самодеятельный, талантливый музыкант Егор Егоров. Оркестровые инструментовки и аранжировки написаны музыкантами оркестра Афанасием Томским, Валерием Ноеноховым, Егором Федотовым, Альбертом Поповым, дирижером Николаем Петровым, композитором Владимиром Ксенофонтовым.

В репертуаре ансамбля якутских инструментов «Кыл Саха» произведения Сергея Зверева. Первый клип ансамбля «Алгыстаах дорҕоон», посвященный юбилею Кыыл Уола. Ансамбль — лауреат республиканского фестиваля-конкурса, посвященного 115-летию С.Зверева-Кыыл Уола (с. Сунтар, 2015), лауреат и обладатель «Премии мира» международного этномузыкального конкурса, обладатель Гран-при Всероссийского конкурса. Руководитель Анна Томская, мастер Руслан Габышев

К 120-летию Зверева-Кыыл Уола артисты театра посвятили концерт «Аар тайҕа ырыаһыта», артисты этнофольклорной группы «Айар Кут» Василена Шарина и Александр Карманов подготовили и исполнили якутские скороговорки из репертуара Кыыл Уола в сопровождении ансамбля якутских инструментов «Кыл Саха» (рук. Анна Томская). К 5-летию ансамбля «Кыл Саха» и 120-летию Кыыл Уола состоялись живописные премьеры клипов ансамбля «Кыл Саха», где прозвучали известные произведения талантливого самородка.

В разные периоды проводились и проводятся научно-практические конференции, круглые столы, творческие экспедиции, встречи, мастер-классы по наследию Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола. С 15 по 27 июня театр проводит онлайн конкурс «Тэлгэһэ оһуокайа», посвященный 120-летию со дня рождения Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола.