Сегодня в Якутии открыты 4 ледовые переправы

На сегодняшний день, согласно приказа Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) на территории региона функционируют 4 ледовые переправы муниципального значения:

— Верхнеколымский район «Зырянка – Затон», р. Ясачная до 3 тонн;

— Жиганский район «п. Жиганск – Аэропорт», р. Стрекаловка до 3 тонн.

— Момский район «Хонуу – Буор-Сысы», р. Индигирка до 3 тонн.

— Сунтарский район «Сунтар — Устье», р. Вилюй до 4 тонн

Напомним, что открытие ледовых переправ республики осуществляется согласно примерному графику открытия. Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа: для граждан – в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) предупреждает! Уважаемые граждане! Пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами и выполняйте требования всех информационных знаков. Помните, что за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать вашу безопасность и безопасность ваших пассажиров!

В случае если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных служб «112»!