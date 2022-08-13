Сегодня в Якутии осталось 7 действующих лесных пожаров

В Якутии остались действовать только 7 лесных пожаров В Якутии за прошедшие сутки ликвидировали 19 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, 139 037 га в Алданском, Усть-Майском районах. Обнаружен 1 лесной пожар в Среднеколымском районе. Причина возгорания – гроза.

На утро 13 августа в республике действует 7 лесных пожаров на общей площади 57 198 га, из них по 2 в Усть-Майском и Среднеколымском районах, по 1 в Оймяконском, Томпонском, Нижнеколымском районах. Также продолжает действовать 2 ландшафтных пожара на землях иных категорий на общей площади 66 га в Оймяконском районе. 13 августа прошлого года действовало 172 лесных пожара на общей площади 4 058 518,5 га. Обслуживаются 2 лесных пожара на общей площади 53 700 га в Усть-Майском районе. В тушении лесных пожаров задействованы 537 человек, 8 единиц техники, сообщает тгк @YakutiaOpershtab